Assalti ai bancomat col metodo della “marmotta”: blitz dei Carabinieri nel Foggiano, 10 arresti

FOGGIA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 10 indagati, accusati a vario titolo e in concorso, di furto aggravato ai danni di sportelli Atm di istituti di credito, ricettazione, detenzione e porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi – connotati dal carattere della micidialità – del tipo “marmotta”.

I dettagli dell’operazione saranno rilasciati in conferenza stampa presso la Sala Biblioteca della Procura della Repubblica di Foggia, Palazzo di Giustizia, III piano, alle ore 10:30.

– Foto di repertorio Carabinieri –

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