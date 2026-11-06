Carlo Verdone inaugura da Lecce la festa per 80 anni Nastri d’Argento

Roma, 6 nov. (askanews) – Carlo Verdone protagonista a Lecce del primo appuntamento che inaugura al Festival del Cinema Europeo di Lecce un evento speciale dei Giornalisti Cinematografici Italiani in occasione dell’80esimo anniversario dei Nastri d’Argento. Si tratta di un’iniziativa che toccherà nei prossimi mesi altri sette festival e famose sale del cinema.

“Una simbolica maratona in otto città italiane con altrettanti titoli particolarmente amati anche dal pubblico premiati dal Sindacato nel corso della sua storia”, spiega a nome del Direttivo Nazionale la Presidente Laura Delli Colli ringraziando il Festival e il suo Direttore Alberto La Monica, “per aver accolto con entusiasmo in questa edizione il primo appuntamento con la proiezione di ‘Posti in piedi in Paradiso’ di Carlo Verdone. È il film Nastro d’Argento 2012 per la commedia e al cinema più amato dal pubblico il SNGCI dedica da tempo una speciale categoria fra i Nastri per il miglior film. “Un inizio che conferma la nostra sintonia con il Festival di Lecce – sottolinea Delli Colli – un luogo speciale per il cinema di qualità dove da 17 anni il Festival, insieme al SNGCI e alla famiglia Verdone, promuove con successo anche il Premio Mario Verdone”.

Ventitreesimo film della prolifica carriera di Carlo Verdone, “Posti in piedi in Paradiso” rappresenta una delle prove più mature e agrodolci del melanComico della commedia italiana, capace di fotografare con grande lucidità e tenera ironia, le fragilità dell’uomo contemporaneo attraverso le vicende di tre padri separati – interpretati dallo stesso Verdone, Pierfrancesco Favino e Marco Giallini – costretti a fare i conti con la crisi economica e affettiva. Un film premiato dai Giornalisti Cinematografici, che già nel 2009 avevano inaugurato una categoria a parte proprio per la commedia, con un Nastro d’Argento che ha sottolineato il valore autoriale dell’opera di un artista iconico e amatissimo che da oltre quarant’anni riesce a raccontare il paese e a sorprendere il pubblico con il suo sguardo acuto e un’implacabile, malinconica leggerezza. Per il film avevano vinto il Nastro d’Argento anche Micaela Ramazzotti come Miglior attrice protagonista e Marco Giallini come Miglior attore non protagonista.

Inaugurando questa iniziativa, Carlo Verdone affida al suo ricordo – insieme a una riflessione sui Nastri d’Argento – il senso di questo anniversario e il legame con il cinema italiano, oltre che con il film scelto per l’omaggio in programma a Lecce il 13 novembre.

“I Nastri d’Argento raggiungono gli ottant’anni di età – dichiara Verdone – ed è un traguardo che comprende sicuramente gran parte del Cinema italiano. Un Cinema che racconta la storia del nostro paese, dalle rovine alla sua rinascita. Dal boom economico alla grande commedia, dal Cinema d’autore alle tensioni sociali. Da un ricambio generazionale di registi, sceneggiatori e attori, ad un incessante mutamento linguistico in una società in cui i giovani portano un nuovo sguardo su una società inquieta, multiculturale, fragile ma anche forte e creativa. In ottant’anni c’è tanto della nostra storia documentata per immagini. E i Nastri sono sempre attenti nel rilevare talenti, sorprese, debutti o conferme che meritavano una lode. Per questa celebrazione degli otto decenni dei Nastri verranno proiettati otto film in otto Festival di Cinema. E mi riempie di gioia aprire questa celebrazione per primo grazie al Festival del Cinema Europeo di Lecce con una pellicola corale a me molto cara: Posti in Piedi in Paradiso del 2012. Una commedia che affronta il tema attuale dei padri separati in difficoltà economiche. Diretto da me e interpretato insieme a Pierfrancesco Favino, Marco Giallini e Micaela Ramazzotti, unisce il divertimento alla solitudine dei nostri personaggi. Un film ancora molto attuale che sarà sempre nei miei più bei ricordi di set. Ringrazio i Nastri per aver scelto questa mia pellicola e auguro al Nastro d’Argento di accompagnare la nostra cinematografia per tanti altri decenni. Abbiamo bisogno di voi”.

Il Direttivo Nazionale eletto nell’anno dell’80esimo anniversario, presieduto da Laura Delli Colli, è composto da Paolo Sommaruga (Vicepresidente), Fulvia Caprara, Nicole Bianchi e Damiano Panattoni con Maurizio di Rienzo e Fabio Falzone in Consiglio Nazionale con Stefania Ulivi. Coordinamento organizzativo di Susanna Rotunno, Franco Mariotti Sindaco Unico. A Romano Milani la Presidenza onoraria dell’Archivio Storico. Rappresentante designata dalla FNSI Luana Pioppi.