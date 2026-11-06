Comunità forestali: 5 eccellenze premiate a Rimini

Rimini, 6 nov. (askanews) – Dalle foreste alpine fino a Milano, la gestione sostenibile dei boschi si conferma una leva fondamentale per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo dell’economia locale. Ad Ecomondo 2026 sono stati consegnati i cinque premi dell’iniziativa “Comunità Forestali Sostenibili”, promossa da PEFC Italia, Legambiente e UNCEM. I riconoscimenti hanno valorizzato le eccellenze del settore (dall’aggregazione dei boschi privati in Friuli all’edilizia a filiera corta nello Stelvio, dalla tutela dei servizi ecosistemici a Castelporziano fino all’uso di carta certificata nell’editoria), tra cui spicca l’innovativo progetto di Conlegno “Le Radici del Gioco”, che intreccia foreste, design, sport e valore sociale.”Questa ottava edizione del premio “Comunità Forestali Sostenibili” di PEFC e Legambiente ha mostrato, in modo concreto, cosa significhi fare sostenibilità e come si gestisca davvero il territorio, partendo dalla cura delle foreste fino ai prodotti delle filiere. Quando parliamo di valorizzazione, infatti, non ci riferiamo solo al legno raccolto nei boschi che diventa case, carta o oggetti, ma anche all’assorbimento dell’anidride carbonica, alla tutela della biodiversità e alla prevenzione degli incendi” ha dichiarato Antonio Brunori, Segretario Generale PEFC Italia.Una pianificazione rigorosa che diventa anche uno strumento per contrastare i cambiamenti climatici e tutelare i territori. “Le foreste rappresentano una componente strategica per lo sviluppo del nostro Paese. Innanzitutto, offrono una risposta concreta alla crisi climatica, agendo contemporaneamente sul fronte dell’adattamento e della mitigazione grazie all’assorbimento di CO e gas climalteranti. In secondo luogo, permettono di creare economia anche nei territori più isolati, lontani dalle grandi infrastrutture e dai tradizionali distretti industriali. Infine, consentono di riqualificare molte aree urbane oggi fortemente colpite dagli impatti del cambiamento climatico” ha aggiunto Giorgio Zampetti, Direttore Generale Legambiente.I progetti premiati a Rimini dimostrano come la sostenibilità forestale non sia soltanto una tutela ambientale, ma una concreta leva di sviluppo economico e di valore identitario per l’intero Paese.