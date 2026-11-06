Diagnostica e IA: le innovazioni per il futuro della radiologia

Milano, 6 nov. (askanews) – Nell’ambito del 52° Congresso Nazionale della SocietàItaliana di Radiologia Medica e Interventistica (SIRM), Philips presenta all’Allianz MiCo tre nuovimacchinari con l’obiettivo di compiere un passo importante verso il futuro, per quanto riguarda gliesami diagnostici in campo radiologico.In apertura, Alessandro Leo, Business Leader Imaging di Philips Italia, Israele e Grecia:”All’edizione 2026 del Congresso SIRM qui a Milano, Philips presenta tre importanti innovazionitecnologiche, tre prodotti che sicuramente stanno cambiando un po’ il modo di approcciare ladiagnostica, la radiologia in senso generale.In risonanza magnetica un problema importantissimo al giorno d’oggi è la necessità tecnologica diavere un raffreddamento ad elio. Solitamente i sistemi tradizionali richiedono fino a 1500 litri. OggiPhilips qui al SIRM presenta un’apparecchiatura a 3 Tesla con soli 7 litri d’elio completamentesigillata, che non dovrà mai avere bisogno di nessun refilling dell’elio: Blue Seal Horizon 3.0T perla risonanza magnetica”.BlueSeal Horizon 3.0T per la risonanza magnetica, Alturion per l’ecografia e Spectral CT Veridaper la tomografia computerizzata hanno tutti lo stesso punto di forza in comune: l’integrazionedell’intelligenza artificiale a supporto dell’attività clinica e diagnostica.”Abbiamo un’intelligenza artificiale nascosta, che non si vede, e che è integrata all’interno delleapparecchiature, che consente in ambito di risonanza magnetica di ridurre i tempi di acquisizionedegli esami e di migliorare la qualità delle immagini. Mentre in tomografia computerizzata si riducedrasticamente la dose di radiazioni erogate al paziente” sostiene Andrea Laghi, Professore ordinariodi Radiologia e Direttore del Dipartimento di Diagnostica per immagini del Gruppo Humanitas.In un Paese come l’Italia, in cui si sostengono oltre 70 milioni di esami radiologici ogni anno (comeriportano gli ultimi dati del SIRM), i nuovi macchinari devono far coesistere velocità ed efficienza.”La nuova Spectra CT Verita grazie a un dato spettrale permette da subito una diagnosi piùaccurata, più veloce e riduce il percorso di diagnosi del paziente”, ha detto Alessandro Leo,Business Leader Imaging di Philips Italia, Israele e GreciaQualità diagnostica, efficienza e sostenibilità: queste le parole d’ordine del convegno SIRM, perrendere l’assistenza sanitaria accessibile al maggior numero di persone possibile.