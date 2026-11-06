X
<
>

Francia, autobus esce di strada: 70 persone coinvolte, decine di feriti

| 6 Novembre 2026 13:06 | 0 commenti

Francia, autobus esce di strada: 70 persone coinvolte, decine di feriti

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – Un autobus di linea interurbana è uscito di strada ed è finito contro un albero in un fosso questa mattina intorno alle 7 nel comune francese di Lent, nel dipartimento dell’Ain. Due persone sono in arresto cardiocircolatorio e le loro condizioni sono definite molto gravi, secondo quanto riporta Bfmtv. Decine di altre risultano ferite. A riferire dell’accaduto all’Afp è stato il sindaco di Lent, Yves Cristin. Sono 70 le persone coinvolte nell’incidente, ha poi annunciato il sindaco Yves Cristin, in un comunicato stampa. 

Un imponente dispositivo di soccorso è stato mobilitato. Sul posto si recheranno il prefetto, Louis-Xavier Thirode e il ministro dei Trasporti, Philippe Tabarot. “È stato attivato il centro operativo dipartimentale, che consente di coordinare l’azione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione della crisi”, aggiunge la prefettura. Sono stati mobilitati due elicotteri, è stato attivato il piano comunale di emergenza e il comune limitrofo si sta occupando dell’accoglienza delle famiglie, spiega Yves Cristin. 

 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA