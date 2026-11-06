Georgina Rodriguez e la nuova auto: “È arrivata la consegna”

(Adnkronos) –

Consegna speciale per Georgina Rodriguez. La modella e influencer argentina, sorella di Belen, ha ricevuto finalmente la nuova automobile, che le è stata consegnata direttamente a casa e immortalata, ovviamente sui suoi profili social. Su Instagram Rodriguez ha pubblicato un video dell’arrivo della macchina e del suo primo ingresso dell’auto, condividendo le sue sensazioni.

“Quando la consegna arriva a casa tua”, ha scritto nella descrizione del video condiviso sul proprio profilo Instagram.