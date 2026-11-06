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Georgina Rodriguez e la nuova auto: “È arrivata la consegna”

| 6 Novembre 2026 15:04 | 0 commenti

Georgina Rodriguez e la nuova auto: “È arrivata la consegna”

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Consegna speciale per Georgina Rodriguez. La modella e influencer argentina, sorella di Belen, ha ricevuto finalmente la nuova automobile, che le è stata consegnata direttamente a casa e immortalata, ovviamente sui suoi profili social. Su Instagram Rodriguez ha pubblicato un video dell’arrivo della macchina e del suo primo ingresso dell’auto, condividendo le sue sensazioni. 

“Quando la consegna arriva a casa tua”, ha scritto nella descrizione del video condiviso sul proprio profilo Instagram. 

  

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