Giorgia celebra due anni da record e un nuovo traguardo

Milano, 6 nov. (askanews) – Due anni da record per Giorgia e un nuovo traguardo… il suo singolo “Parafulmini” è il brano più trasmesso dalle radio questa settimana, #1 nella classifica generale, #1 in quella italiana e #1 dell’airplay tv.

Un altro traguardo che va ad aggiungersi ai successi straordinari di questi ultimi due anni: a partire da La cura per me, certificato doppio platino, che ha superato i 180 milioni di stream globali diventando il secondo singolo più venduto del 2025. 7 singoli pubblicati di cui 5 entrati in Top3 radiofonica e ben 3 brani al #1 posto della classifica tra cui il singolo “GOLPE”, che è stato anche il più alto debutto femminile della classifica radio del 2025 ed è stato anche il primo caso dell’anno di un’artista donna alla #1 nel primo giorno di programmazione ufficiale.

E poi ancora il #1 posto raggiunto in classifica dall’album “G”, certificato ORO, il debutto al vertice della classifica della nuova versione dell’album “G+1” e il successo live con oltre 40 date sold out e 290.000 biglietti venduti in tutta Italia.

“Parafulmini” è un brano nato da un approccio sperimentale dell’artista, che l’ha portata a rompere i pattern a cui era abituata negli ultimi anni e a mettersi ulteriormente in gioco; ha lavorato con nuovi autori e produttori, approcciandosi in modo diverso alla scrittura dei brani alla quale ha partecipato attivamente.