“Jannik è incredibile”, Magnus Norman e quella frase su Sinner detta a Wawrinka nel 2024

(Adnkronos) – Il colpo di fulmine risale al 2024. E a un curioso episodio che oggi, alla luce dell’annuncio della nuova collaborazione tra Magnus Norman e Jannik Sinner, assume un significato particolare. All’epoca, lo svedese allenava ancora Stan Wawrinka e aveva avuto modo di osservare da vicino il fuoriclasse azzurro durante una sessione di allenamento con lo svizzero. Quello che vide lo colpì e non poco… “È incredibile come si muove, come copre il campo”, aveva raccontato Norman al podcast di Tennis Channel.

Nel corso di quell’intervista, lo svedese aveva svelato il retroscena con un sorriso: “A un certo punto dell’allenamento io e Stan ci siamo guardati e abbiamo sorriso. Stan stava facendo un grande allenamento, ma non riusciva a vincere un punto…”. Un’impressione cementificata dal tempo. Nel 2024 Norman osservava Sinner da bordo campo, oggi si ritrova a lavorare al suo fianco. E quel ricordo racconta come la stima dello svedese nei confronti di Jannik sia nata prima di iniziare a lavorare insieme.