Juventus, Spalletti furioso con Cabal: “Se lo rifai ti do un pugno”

(Adnkronos) –

Luciano Spalletti furioso in AZ Alkmaar-Juventus. Durante il match di Europa League, valido per la quarta giornata della fase campionato e vinto dai bianconeri per 2-1, il tecnico toscano ha avuto un duro confronto con Juan Cabal, entrato nel corso della ripresa al posto di Andrea Cambiaso.

A scatenare l’ira di Spalletti un posizionamento sbagliato del difensore colombaino su una ripartenza pericolosa degli olandesi, che nel finale di partita erano riusciti a riaprire il match dopo il doppio vantaggio juventino firmato da Koopmeiners e Kolo Muani.

Spalletti ha chiamato a sé Cabal, lo ha tirato per la maglietta e gli ha urlato nell’orecchio: “Se lo rifai ti do un pugno”. Una reazione veemente per ‘svegliare’ il suo giocatore, e portare a casa la partita.