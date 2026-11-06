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Juventus, Spalletti furioso con Cabal: “Se lo rifai ti do un pugno”

| 6 Novembre 2026 15:04 | 0 commenti

Juventus, Spalletti furioso con Cabal: “Se lo rifai ti do un pugno”

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Luciano Spalletti furioso in AZ Alkmaar-Juventus. Durante il match di Europa League, valido per la quarta giornata della fase campionato e vinto dai bianconeri per 2-1, il tecnico toscano ha avuto un duro confronto con Juan Cabal, entrato nel corso della ripresa al posto di Andrea Cambiaso. 

A scatenare l’ira di Spalletti un posizionamento sbagliato del difensore colombaino su una ripartenza pericolosa degli olandesi, che nel finale di partita erano riusciti a riaprire il match dopo il doppio vantaggio juventino firmato da Koopmeiners e Kolo Muani. 

Spalletti ha chiamato a sé Cabal, lo ha tirato per la maglietta e gli ha urlato nell’orecchio: “Se lo rifai ti do un pugno”. Una reazione veemente per ‘svegliare’ il suo giocatore, e portare a casa la partita. 

 

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