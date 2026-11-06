Mafia e traffico di droga, 11 misure cautelari a Foggia

FOGGIA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Foggia hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di 11 persone accusate di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione ha interessato i comuni di Foggia, Cerignola e San Giovanni Rotondo, portando a quattro custodie cautelari in carcere, tre ai domiciliari, tre obblighi di dimora e un obbligo di firma. Le indagini, condotte dal Nucleo PEF e dal Gruppo di Foggia, hanno ricostruito una rete capillare capace di gestire l’approvvigionamento e la vendita al dettaglio di droga.

Il materiale veniva custodito sia nelle abitazioni degli indagati – compresi alcuni pregiudicati che continuavano a spacciare pur trovandosi già agli arresti domiciliari – sia all’interno di immobili di terzi insospettabili per schivare i controlli. Nel corso dell’attività sono stati sequestrati circa cinque chili di droga. Tra i materiali rinvenuti spicca una variante di hashish nota come “Mousse”, caratterizzata da una concentrazione di THC compresa tra il 70% e l’85%, estremamente tossica per i consumatori. Complessivamente le Fiamme Gialle hanno eseguito anche tre arresti in flagranza e tre denunce a piede libero.

– Foto Gdf –

(ITALPRESS).