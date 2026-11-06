Manovra, Meloni: né Giorgetti né io rigoristi, piena condivisione

Roma, 6 nov. (askanews) – “Non credo che l’approccio del ministro Giorgetti sia troppo rigorista, nel qual caso lo sarebbe anche il mio perché abbiamo condiviso un lavoro fatto in questi anni. Penso che nel contesto in cui operiamo aver fatto tutto quello che potevamo per aiutare i cittadini e le imprese, mettendo le risorse senza però sprecarle come in anni passati, sia responsabile, un approccio che mette in sicurezza i risparmi degli italiani e va rivendicato”. Così la premier Giorgia Meloni, a margine della 128esima edizione di Fieracavalli 2026.

“Sono contenta di una legge di bilancio in cui riusciamo a occuparci dei salari, della salute, delle famiglie, incentivare la natalità, le aziende che assumono, le aziende che investono, i giovani e molte altre questioni. Quindi senza politica rigorista ma senza sprecare risorse in provvedimenti inutili”.