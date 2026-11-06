X
<
>

Manovra, Salvini: rapporti con Giorgetti ottimi, troveremo soluzioni

| 6 Novembre 2026 19:50 | 0 commenti

Askanews, Video Askanews
1 minuto per la lettura

Milano, 6 nov. (askanews) – “I rapporti con Giorgetti sono ottimi, l’ho sentito stamattina in convalescenza. Abbiamo parlato di diversi argomenti e sono sicuro che troveremo le migliori soluzioni. Anche sul fronte scuola, per intenderci, perché è vero che c’è un calo degli studenti, però, se su tanto si può provare a risparmiare non sul fronte scuola, per quello che mi riguarda. Sono sicuro che il Parlamento porrà rimedio. Abbiamo poi parlato anche dello scenario internazionale, perché sui conflitti in corso e sulla fine dei conflitti la pensiamo alla stessa maniera”. Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, in conferenza stampa a Milano.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA