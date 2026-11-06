Manovra, Tajani: su sanità e pensioni si può migliorare

Roma, 6 nov. (askanews) – “Abbiamo fatto una manovra che punta a sostenere il ceto medio, con un ulteriore taglio dell’Irpef; a sostenere gli anziani nel settore della sanità; le imprese; ci sono la cedolare secca per chi affitta ai giovani, aiuti alle famiglie. Si può migliorare nel corso del dibattito parlamentare intervenendo su tre questioni: le pensioni, la sanità e la previdenza dedicata per il comparto difesa e sicurezza”. Così il vice premier e leader di Forza Italia a margine del Convegno Cisl “Le transizioni economiche e delle persone: dal Glocal regionale all’Europa” a Viterbo.