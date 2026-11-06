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MotoGp, si corre a Lusail: dalle libere al Gran Premio, orari, programma Gp Qatar e dove vederlo

| 6 Novembre 2026 09:03 | 0 commenti

MotoGp, si corre a Lusail: dalle libere al Gran Premio, orari, programma Gp Qatar e dove vederlo

AdnKronos
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(Adnkronos) – Torna la MotoGp con il discusso Gran Premio del Qatar. Da oggi, venerdì 6 novembre, a domenica 8 novembre, il Motomondiale fa tappa sul circuito di Lusail per il terzultimo appuntamento della stagione, che potrebbe già consegnare il titolo piloti a Marc Marquez, anche se Jorge Martin proverà a correre nonostante i fastidi dell’infortunio al polso rimediato in Australia. Il weekend in Qatar è stato in dubbio fino agli ultimi giorni per il conflitto in Medio Oriente e anche la Yamaha ha annunciato che non prenderà parte al Gran Premio. 

 

Ecco il programma del Gp del Qatar dalle libere di oggi, venerdì 6 novembre, al Gran Premio di domenica 8 novembre:  

Venerdì 6 novembre
 

Ore 12.40: MotoGp – Prove Libere 1 

Ore 16.55: MotoGp – Pre-Qualifiche 

Sabato 7 novembre
 

Ore 11.55: MotoGp – Prove Libere 2 

Ore 12.40: MotoGp – Qualifiche 

Ore 16.55: MotoGp – Sprint 

Domenica 8 novembre
 

Ore 12.35: Warm Up MotoGp 

pOre 17: MotoGp – Gara 

 

Tutti gli appuntamenti del Gran Premio del Qatar, a cominciare dalle libere di oggi, venerdì 6 novembre, saranno visibili in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. Tutti gli appuntamenti saranno visibili anche in chiaro su Tv8.  

 

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