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Napoli, Fico: “La città e la Campania hanno bisogno di investimenti sulle persone”

| 6 Novembre 2026 11:05 | 0 commenti

Napoli, Fico: “La città e la Campania hanno bisogno di investimenti sulle persone”

AdnKronos
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(Adnkronos) – “Siamo convinti che il lavoro congiunto, il dialogo interistituzionale e il lavoro con il Terzo settore possano far crescere in modo importante la città e la Regione”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, dal palco dell’evento “Sud Vivo. 20 anni con il Sud”, organizzato al Complesso Monumentale di Donnaregina, a Napoli, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “È un momento importante perché sono 20 anni che la Fondazione con il Sud lavora in modo caparbio e capace, Napoli e la Campania hanno bisogno di investimenti nelle persone e insieme stiamo facendo un percorso davvero importante. Lavoriamo con i Comuni, con la Chiesa, con la Fondazione con il Sud per rispettare la storia di questa città e di questa Regione che tanto amiamo. Continueremo a farlo”, ha chiuso Fico. 

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