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Napoli, Mattarella: “Il Complesso monumentale Donnaregina è assolutamente indimenticabile”﻿

| 6 Novembre 2026 11:05 | 0 commenti

Napoli, Mattarella: “Il Complesso monumentale Donnaregina è assolutamente indimenticabile”﻿

AdnKronos
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(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Complesso Monumentale Donnaregina, a Napoli ha partecipato alla cerimonia per il 20esimo anniversario della Fondazione Sud, ed è successivamente andato a visitare gli scavi archeologici del palazzo arcivescovile di Napoli, in compagnia di don Antonio Loffredo. Il presidente ha definito il Complesso “assolutamente indimenticabile per chi l’ha visto come me per la prima volta quest’oggi”. 

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