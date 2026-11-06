Norman: “Grande rispetto per Cahill, sarà entusiasmante lavorare con Sinner”

(Adnkronos) – “Innanzitutto, nutro un enorme rispetto per il lavoro che Darren Cahill e l’intera squadra hanno svolto con Jannik nel corso degli anni. Hanno fatto un lavoro incredibile e mi sento privilegiato ad avere l’opportunità di portare avanti ciò che hanno realizzato”. Così Magnus Norman, dopo l’annuncio dell’ingresso come coach nel team di Jannik Sinner.

Nato il 30 maggio 1976, Norman è un ex giocatore svedese e in carriera ha raggiunto la seconda posizione del ranking mondiale nel 2000, conquistato 12 titoli Atp in singolare. Nello stesso anno ha disputato la finale del Roland Garros, oltre a raggiungere le semifinali degli Australian Open, confermandosi tra i protagonisti del circuito. Dopo il ritiro, avvenuto nel 2004, si è reinventato con successo in panchina, diventando uno degli allenatori più apprezzati del tennis mondiale fino all’accordo con il fuoriclasse azzurro annunciato oggi, venerdì 6 novembre.

Norman non ha nascosto le grandi ambizioni per il nuovo incarico: “Jannik è ovviamente già uno dei migliori giocatori al mondo, ma ciò che mi entusiasma di più sono la sua personalità e la sua mentalità. È ancora giovane, molto umile e incredibilmente desideroso di imparare e migliorare, nonostante tutto ciò che ha già realizzato. Per me, è proprio questo che rende così entusiasmante lavorare con lui. Non vedo l’ora di far parte del suo team e di contribuire in ogni modo possibile al suo continuo sviluppo”.