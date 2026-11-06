Papa: fiero di essere americano e di esercitare diritto di voto

Città del Vaticano, 6 nov. (askanews) – “Sono fiero di essere americano e di esercitare il diritto di voto”. Così Papa Leone XIV rispondendo ai giornalisti a bordo dell’aereo che da Roma lo ha portato a Montevideo, prima tappa del suo viaggio in America Latina.

Secondo quanto riportato da Vatican news, il pontefice ha anche spiegato di non aver votato per il Perù – del quale è pure cittadino – non essendoci la “possibilità” tecnica per votare a distanza. Se avesse potuto, però, lo avrebbe fatto: “È una cosa buona”, ha infatti affermato.