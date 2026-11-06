Pneumatici fuori uso, a Ecomondo la gomma riciclata torna cruda

Rimini, 6 nov. (askanews) – Ogni anno in Italia si recuperano 420mila tonnellate di pneumatici fuori uso, circa 40 milioni di gomme. Finora la strada finiva nei campi da calcio, nelle pavimentazioni o nei forni come combustibile. La sfida, ora, è farle tornare gomma. “Qui abbiamo investito con dei partner – spiega il presidente di EcoTyre, Enrico Ambrogio – e siamo arrivati a questa fase che illustriamo qui a Ecomondo di produzione dell’ecogranulo, che è un granulo in gomma che può essere devulcanizzato, cioè tornare crudo. Questo è il materiale che si chiama devulprene. Da qui è possibile fare una mescola, cioè un impasto di gomma dal quale produrrai qualche altro manufatto in gomma e quindi si apre uno scenario di piena circolarità”.Una ricerca partita nel 2016 con il progetto ‘Da gomma a gomma’: oggi i camion del consorzio viaggiano con battistrada che contengono fino al 30 per cento di gomma riciclata, dopo un milione e mezzo di chilometri di test. E nel 2025 la raccolta ha toccato il record di 53 milioni di chili. Ora la partita si gioca sul mercato.”È una materia prima che abbiamo qui, quindi bisogna incentivare l’utilizzo – continua Ambrogio -. Ci sono tantissime forme di agevolazione, dall’Iva a vari incentivi o anche solo alla divulgazione, perché questo materiale non costa più del fossile vergine e non è soggetto alle fluttuazioni geopolitiche. E’ una materia prima disponibile in Italia che non ha senso non utilizzare. Se ci fosse più consapevolezza da parte dei cittadini e dei consumatori sarebbe sicuramente una spinta, perché per qualsiasi chilo di materiale recuperato dal pneumatico a fine vita evitiamo di importare materie prime fossili e consumarle. Poi in Italia, non avendole, le paghiamo anche di più”.