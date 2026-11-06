Sinner saluta Cahill “Mi ha aiutato a crescere”, ora Norman nello staff

ROMA (ITALPRESS) – Anche le storie più belle alle volte finiscono. Quella fra Jannik Sinner e Darren Cahill sarebbe dovuta concludersi in realtà già lo scorso anno ma il coach australiano si era fatto convincere a prolungare ancora una collaborazione che fin lì aveva funzionato alla grande. Ma per quanto si possa cercare di rinviare un addio, alla fine quel momento arriva e il tratto di strada percorso insieme a Cahill – che nella sua carriera al di là della rete aveva già forgiato gente come Hewitt e Agassi – è giunto a destinazione. Non è stata forse la fine che entrambi avrebbero voluto, visto che la stagione di Sinner è terminata anzitempo a metà luglio, col trionfo di Wimbledon e l’infiammazione al ginocchio che lo ha costretto ai box per il resto dell’anno, ma “questo non cambia ciò che abbiamo fatto, nè ciò che quest’anno ha significato per me – il congedo del 25enne altoatesino, che ci ha tenuto a salutare Cahill anche in un video sui social – Gran parte di ciò che sono, come giocatore e come persona, lo devo a te. Cinque stagioni, e non dimenticherò un solo giorno di esse”. Sinner non può fare a meno di riconoscere che “Darren è stato una parte incredibilmente importante del mio percorso. Insieme a Simone e a tutto il team abbiamo raggiunto traguardi che sognavo fin da quando ero bambino”. “Aver conquistato cinque titoli del Grande Slam ed essere arrivati insieme al numero uno del mondo sono risultati che custodirò sempre con grande affetto, ma ciò che conta altrettanto per me è il rapporto che abbiamo costruito lungo il cammino”, ricordato ancora l’attuale numero 2 del mondo, che ringrazia il coach australiano “per aver creduto in me, per la sua sincerità e per la sua dedizione. Mi ha aiutato a crescere sia come giocatore sia come persona e i suoi consigli mi accompagneranno per tutta la carriera”. Quando Cahill è arrivato nel suo staff, affiancando Vagnozzi, nel giugno 2022, “ero solo un ragazzo di vent’anni con un sacco di domande. Non mi hai mai dato tutte le risposte: mi hai aiutato a trovarle da solo. Sei arrivato come uno dei miei allenatori. Molto rapidamente, sei diventato molto più di questo. Una persona di cui fidarmi, qualcuno su cui poter contare. Un amico, un mentore”. E se sul campo questa collaborazione si è trasformata – oltre ai già citati Slam e la prima posizione del ranking – in due Atp Finals e il Career Golden Masters, vincendo tutti e nove i Masters 1000, “i trofei non sono ciò che ricorderò di più. E’ tutto ciò che c’è attorno. Le lunghe ore sui campi di allenamento, i voli, le cene, le risate. Persino i giorni in cui tutto sembrava pesante: tu c’eri per ognuno di quei momenti. Ho sempre saputo di essere in buone mani. E non solo io: con te eravamo più di una squadra”. “Mi hai insegnato tanto – il tributo a Cahill – che il tennis è importante, ma non è tutto, che essere un buon giocatore inizia dall’essere una brava persona, e che le cose complicate possono essere semplici”. Sentito anche il saluto del 61enne australiano, per il quale “lavorare con Jannik è stato un onore e un privilegio speciale. E’ un ragazzo straordinario e un campione umile e dedito al lavoro, di cui tutti siamo incredibilmente orgogliosi. Fiducia, sincerità e convinzione funzionano soltanto quando sono reciproche, e questa è stata la forza di Jannik come atleta. E’ anche il motivo per cui allenare un giocatore come lui rappresenta un’esperienza così memorabile”. E adesso? Come anticipato dal “Times” qualche settimana fa, il posto di Cahill sarà preso da Magnus Norman, ex numero due del mondo e in passato allenatore di Robin Soderling e soprattutto Stan Wawrinka, che sotto la sua guida ha vinto tre Slam: entrerà a far parte dello staff tecnico di Sinner all’inizio del prossimo mese, affiancando Vagnozzi. La prima data cerchiata in rosso nel calendario è a fine dicembre, il “Six Kings Slam” che dovrebbe segnare l’atteso ritorno in campo del 25enne altoatesino.

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