Terminate riprese “L’amore mio non muore”, il nuovo film di Costabile

Roma, 6 nov. (askanews) – Sono terminate le riprese de “L’amore mio non muore” un film di Francesco Costabile, tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano. Con Romana Maggiora Vergano, Jacopo Provenzano, Giuseppe De Domenico, Serena Astorino, Mauro Lamanna e con Vanessa Scalera.

Scritto da Roberto Saviano, Giordana Mari, Vittorio Moroni e Francesco Costabile.

Una produzione Palomar, a Mediawan company, Tramp Limited, Wildside, società del gruppo Fremantle e Vision Distribution, in collaborazione con Sky. Distribuzione in Italia e all’estero Vision Distribution.

L’opera è realizzata e distribuita grazie al contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura. Le riprese si sono svolte in Calabria in collaborazione con la Fondazione Calabria Film Commission. La distribuzione italiana e internazionale sarà curata da Vision Distribution.

(Credit photo Francesco Pistilli)