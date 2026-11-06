Zurlo: “A Urania Forum confronto tra oltre 100 imprese e istituzioni”

Roma, 6 nov. (askanews) – “Seconda edizione del Policy & Business Forum da Villa Wolkonsky, la residenza dell’ambasciatore britannico in Italia. Per 12 ore di diretta televisiva, oltre 100 rappresentanti istituzionali e delle imprese e 4 ministri si sono alternati sul palco. Il confronto fra imprese e istituzioni è il nostro principio guida, la formula è tanto semplice quanto impattante ed efficace. Dal dialogo fra imprese e istituzioni nasce la fiducia fra i due soggetti che guidano il Paese, la fiducia determina maggiori investimenti, gli investimenti creano lavoro, occupazione e ulteriore fiducia nel futuro”: lo ha affermato Giampiero Zurlo, presidente di Urania Media, al termine della seconda edizione dell’Urania Policy & Business Forum, annuale appuntamento promosso da Urania News, tv delle istituzioni e delle imprese, a Villa Wolkonsky a Roma.”È per questo che è importante che questi due mondi parlino. Urania News attraverso i suoi talk, i suoi prodotti editoriali prova a farlo quotidianamente, oggi è il nostro giorno apicale nel dialogo fra istituzioni e imprese”, ha sottolineato.