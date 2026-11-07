AI in radiologia, al Congresso SIRM 2026 il confronto tra tecnologia ed etica

MILANO (ITALPRESS) – L’intelligenza artificiale sta ampliando le possibilità della radiologia, offrendo nuove opportunità per supportare il processo diagnostico, la stratificazione del rischio e le decisioni cliniche. Ma accanto alle potenzialità della tecnologia emergono interrogativi che riguardano il ruolo del professionista sanitario, la responsabilità nei confronti del paziente e i confini etici dell’innovazione. E’ da queste domande che è partito il simposio “AI in radiologia: opportunità, limiti e sfide etiche tra algoritmi e umanità. Due voci a confronto”, promosso da Fujifilm Healthcare Italia nell’ambito del 52° Congresso Nazionale della Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica (SIRM), in programma a Milano presso l’Allianz MiCo dal 5 all’8 novembre 2026.

L’incontro che si è svolto sabato 7 novembre ha messo a confronto due prospettive differenti, quella medico-scientifica del professore Francesco Sardanelli e quella teologica di don Alessandro Picchiarelli.

“L’intelligenza artificiale ci pone di fronte a una responsabilità che non può essere ridotta alla verifica delle prestazioni dell’algoritmo: dobbiamo capire in quali condizioni il suo utilizzo apporti un beneficio concreto al paziente, considerando anche i rischi di sovradiagnosi e la necessità di preservare le competenze del radiologo. La sfida è integrare queste tecnologie nella pratica clinica senza rinunciare al giudizio critico e alla responsabilità del professionista: l’AI può supportare la decisione, ma il suo impiego deve essere guidato da evidenze, appropriatezza e attenzione alla persona”, dichiara il professore Francesco Sardanelli, Coordinatore del Comitato Scientifico della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) Milano Monza Brianza e responsabile scientifico del progetto europeo EU4Health BreastSCan.

Alla prospettiva clinica si affianca quella della teologia morale, per approfondire le implicazioni etiche sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale e il rapporto tra innovazione tecnologica e responsabilità individuale.

“La questione etica non riguarda soltanto ciò che possiamo o non possiamo affidare all’intelligenza artificiale, ma anche la responsabilità che abbiamo nell’utilizzare strumenti capaci di contribuire al bene della persona. Se una tecnologia può migliorare la qualità della cura, siamo chiamati a interrogarci anche sul dovere di conoscerla e valutarla, senza però trasformare l’innovazione in un imperativo assoluto. La responsabilità morale richiede discernimento: significa riconoscere le potenzialità della tecnologia, ma anche i suoi limiti, mantenendo al centro la dignità della persona e la capacità umana di assumere decisioni consapevoli”, spiega don Alessandro Picchiarelli, sacerdote ed esperto di tecnologia e intelligenza artificiale, docente presso la Pontificia Università Gregoriana e presso l’Istituto Teologico e di Scienze Religiose di Assisi.

Il dialogo tra le prospettive medico-scientifica e teologico-morale offrirà quindi l’occasione per riflettere non soltanto sulle possibilità offerte dall’intelligenza artificiale, ma anche sulle competenze e sulle responsabilità umane che assumono un’importanza crescente con l’evoluzione degli algoritmi. L’obiettivo è comprendere come integrare questi strumenti nel percorso diagnostico, preservando il giudizio clinico e la centralità della relazione di cura.

Con questo simposio, Fujifilm Healthcare Italia intende contribuire al dibattito sulle condizioni necessarie “affinchè il progresso tecnologico si traduca in un beneficio concreto per i pazienti e i professionisti sanitari, favorendo il confronto tra competenze medico-scientifiche, tecnologiche ed etiche”.

“Per Fujifilm, innovare in sanità significa valutare non solo le prestazioni tecnologiche, ma anche il valore concreto per la pratica clinica e i pazienti. L’IA offre grandi opportunità, da integrare con consapevolezza, ascoltando i professionisti e condividendo le responsabilità. Il dialogo tra competenze scientifiche, tecnologiche ed etiche è essenziale per un’innovazione sempre attenta alla dimensione umana della cura”, conclude Davide Campari, Managing Director di Fujifilm Healthcare Italia.

Accanto al contributo al programma scientifico, Fujifilm Healthcare Italia è presente al Congresso SIRM con la propria offerta di soluzioni per la diagnostica per immagini e l’Healthcare IT. “Un portafoglio che comprende tecnologie avanzate per le diverse modalità di imaging, dall’ecografia alla risonanza magnetica, e soluzioni digitali per la gestione, l’archiviazione e la condivisione delle immagini e delle informazioni cliniche – spiega l’azienda -. Un’offerta che punta a coniugare qualità diagnostica, efficienza dei flussi di lavoro e integrazione delle informazioni, supportando i professionisti sanitari nelle diverse fasi del percorso diagnostico”.

– News in collaborazione con Fujifilm –

– Foto ufficio stampa Fujifilm –

(ITALPRESS).