Artigianato, sbloccate risorse per oltre 2 milioni. Calabrese: “Un intervento concreto e tempestivo per le nostre imprese”

CATANZARO (ITALPRESS) – “Un’iniezione di liquidità e nuove risorse per dare respiro e impulso al comparto artigiano calabrese. È quanto prevede la nuova operazione promossa dal Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree produttive della Regione Calabria, con il dirigente generale, Fortunato Varone. L’operazione di sblocco delle economie consentirà di attivare gli interventi previsti a tutela e valorizzazione dell’artigianato locale, senza attendere le tempistiche dei nuovi flussi finanziari e garantendo continuità all’azione amministrativa e di supporto al tessuto produttivo regionale”. Lo comunica l’assessore al Lavoro e allo Sviluppo economico della Regione Calabria, Giovanni Calabrese.

“Con questo provvedimento – specifica inoltre l’assessore regionale – diamo una risposta concreta e tempestiva agli artigiani calabresi, un settore fondamentale per la nostra economia, la nostra tradizione e la nostra identità. Grazie alla sinergia con Fincalabra e alla rigorosa ricognizione delle economie, mettiamo subito a disposizione oltre 2,2 milioni di euro, confermando che la Regione è al fianco delle imprese con fatti concreti e risorse immediatamente spendibili”.

“La nostra priorità – aggiunge infine Calabrese – è trasformare le risorse disponibili in opportunità immediate per il tessuto produttivo. Continuiamo a lavorare con determinazione per sbloccare ogni potenziale leva di sviluppo a favore dei nostri territori.”

-Foto Regione Calabria-

(ITALPRESS).