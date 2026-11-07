Auto, +4,81% immatricolazioni in Italia a ottobre

ROMA (ITALPRESS) – Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica che a ottobre sono state immatricolate 131.921 autovetture a fronte delle 125.864 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, pari ad un aumento del 4,81%. I trasferimenti di proprietà sono stati 546.862 a fronte di 552.258 passaggi registrati a ottobre 2025, con una diminuzione dello 0,98%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 678.783, ha interessato per il 19,43% vetture nuove e per l’80,57% vetture usate.

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