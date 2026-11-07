Calcio, Torino-Lecce 1-1, autorete per il toro poi N’Dri

1 minuto per la lettura
Roma, 7 nov. (askanews) – Torino e Lecce pareggiano 1-1 nella sfida di campionato. Succede tutto nella ripresa, con i granata che passano in vantaggio al 60′ grazie a un’autorete di Kialonda Gaspar, prima del pareggio salentino firmato da N’Dri al 73′, su assist di Coulibaly.
Dopo un primo tempo senza reti, il Torino sblocca il risultato al 60′, sfruttando un episodio sfortunato per la difesa ospite: Gaspar devia il pallone nella propria porta. Il Lecce reagisce e trova il pareggio al 73′ con N’Dri, entrato da pochi minuti, bravo a finalizzare il suggerimento di Coulibaly.
Nel finale entrambe le squadre cercano il colpo decisivo. All’88’ il Torino sfiora il nuovo vantaggio con Adams, che colpisce il palo, mentre Simeone impegna il portiere avversario. I granata insistono fino al recupero, ma il risultato non cambia.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA