Catania (Fno Tsrm e Pstrp): “Formazione congiunta e sinergia tra medici e tecnici radiologia per linee guida nazionali”

(Adnkronos) – “La formazione congiunta tra tecnici e medici di radiologia è di fondamentale importanza perché rappresenta la base del lavoro quotidiano. Attraverso le competenze, che sono assolutamente diverse e con responsabilità distinte, abbiamo una roadmap, uno schema che ci permette di approcciare tutti gli esami diagnostici dei pazienti. Non c’è assolutamente alcuna sovrapposizione tra i tecnici e i medici di radiologia. Questa sinergia, suggellata all’interno del congresso nazionale della Sirm, è la dimostrazione che si può fare molto di più, soprattutto se le istituzioni centrali dialogano maggiormente. Nel corso dei confronti di questi giorni emerge un messaggio di condivisione e il coraggio di parlarsi: l’obiettivo è lavorare insieme per il futuro alla stesura di linee guida e protocolli nazionali coordinati, capaci di portare benefici evidenti all’organizzazione delle diagnostiche di tutto il Paese”. Così Diego Catania, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, a margine del congresso nazionale Sirm in corso a Milano.