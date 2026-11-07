Cyber attacco alla società del tunnel del Brennero, indagini in corso

Milano, 7 nov. (askanews) – Cyber attacco alla società incaricata di costruire e gestire il tunnel del Brennero. A confermarlo è stessa azienda, Bbt Se, che in una nota fa sapere di essere stata oggetto di “un attacco informatico mirato, nel corso del quale soggetti non autorizzati hanno avuto accesso a dati accessibili tramite Internet”. La società non ha fornito dettagli su quando si è verificato l’attacco.

Non appena rilevato l’incidente, la società fa sapere di aver attivato “i protocolli di sicurezza informatica, provvedendo all’immediato isolamento dei sistemi interessati e avvalendosi del supporto di specialisti esterni in cybersecurity per lo svolgimento delle necessarie analisi forensi”. Nella nota assicura che “sono stati avviati tutti gli adempimenti previsti e sono state informate le autorità competenti”.

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la società ritiene che l’incidente non abbia avuto ripercussioni sulle attività operative. Sono tuttora in corso approfondimenti per accertare i dettagli dell’attacco. Le indagini, conclude la nota, sono in corso.