Doncic show, ne fa 53 e trascina i Lakers. Boston travolge Charlotte: il resoconto Nba

ROMA (ITALPRESS) – Un altro show di Luka Doncic illumina la notte Nba. Lo sloveno firma 53 punti, cinque rimbalzi e cinque assist trascinando i Los Angeles Lakers al successo per 124-118 sui Portland Trail Blazers, il quarto sigillo consecutivo per i Lakers e la quarta partita di fila per Doncic con almeno 40 punti. Spettacolare la sua tripla da circa 20 metri sulla sirena del secondo quarto con, tra gli altri, Bruce Springsteen incredulo ed entusiasta per la prodezza dello sloveno. Austin Reaves contribuisce con 25 punti e Walker Kessler con 16 e 12 rimbalzi, mentre a Portland non bastano i 22 punti a testa di Damian Lillard e Deni Avdija.

Nella notte italiana tra venerdì 6 e sabato 7 novembre, valida anche per la prima fase della Nba Cup, i Boston Celtics travolgono 119-80 gli Charlotte Hornets con un Jayson Tatum da 34 punti, otto rimbalzi e nove assist in appena 29 minuti. Boston realizza 24 triple, 17 delle quali nel primo tempo, e lascia Charlotte alla sesta sconfitta consecutiva.

Si ferma a cinque successi la serie dei Philadelphia 76ers, battuti 119-95 dai Cleveland Cavaliers. Donovan Mitchell chiude con 23 punti e otto assist, Evan Mobley ne aggiunge 22. Serata difficile per LeBron James, fermo a otto punti al ritorno a Cleveland, e Joel Embiid, che chiude con sei punti.

Successo largo anche per gli Oklahoma City Thunder, che espugnano Memphis per 128-97: Ajay Mitchell aggiorna il proprio massimo in carriera con 35 punti, Shai Gilgeous-Alexander ne mette 28. Per i Grizzlies è il terzo ko di fila. Settima vittoria consecutiva per i San Antonio Spurs, che superano 124-109 i Sacramento Kings con 30 punti e 14 rimbalzi di Victor Wembanyama. A quota 19 Stephon Castle, Devin Vassell e Dylan Harper.

Terzo successo consecutivo per gli Atlanta Hawks, che superano nuovamente i Washington Wizards per 139-132 grazie ai 28 punti di Nickey Alexander-Walker. Trae Young chiude con 23 punti e 10 assist la sua prima partita da avversario ad Atlanta, dopo sette anni passati nelle fila degli Hawks.

Vincono anche Dallas (112-100 contro Utah), Minnesota (115-109 contro New Orleans) e Toronto (121-107 contro Milwaukee).

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Atlanta Hawks – Washington Wizards 139-132

Charlotte Hornets – Boston Celtics 80-119

Cleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers 119-95

Dallas Mavericks – Utah Jazz 112-100

Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder 97-128

Milwaukee Bucks – Toronto Raptors 107-121

New Orleans Pelicans – Minnesota Timberwolves 109-115

Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers 124-118

Sacramento Kings – San Antonio Spurs 109-124

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).