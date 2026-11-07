X
<
>

Garlasco, scontro in tv tra Carmelo Abbate e l’avvocata di Sempio: “Giustifichi l’ingiustificabile”

| 7 Novembre 2026 09:03 | 0 commenti

Garlasco, scontro in tv tra Carmelo Abbate e l’avvocata di Sempio: “Giustifichi l’ingiustificabile”

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – Toni accesi nella puntata di ieri sera di Quarto Grado condotta da Gianluigi Nuzzi su Rete 4, nel blocco dedicato al delitto di Garlasco. Si è infatti consumato uno scontro tra il giornalista Carmelo Abbate e Angela Taccia, che insieme al collega Liborio Cataliotti rappresenta la difesa di Andrea Sempio, per il quale nei giorni scorsi la Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio proprio nell’ambito delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi.
 

Parlando della richiesta della Procura, l’avvocata ha “accusato” il giornalista di “mancanza di pudore, nel continuare a intestardirti nel voler per forza trovare una giustificazione – che poi non trovi nel concreto – per dire che Andrea Sempio è colpevole. Quali sono gli elementi oggettivi e concreti che ti portano a essere così sicuro che la tesi della Procura sia effettivamente reale e che sia assolutamente certo che Andrea sia stato rifiutato da Chiara e che quindi sia scoppiata questa furia omicida?”, ha chiesto Taccia.  

 

“Devo parlare con una avvocata che a mio avviso sta adottando una difesa molto umana più che tecnica. Avvocata Taccia, giustifichi l’ingiustificabile”, è stata la risposta di Abbate. 

A quel punto, Taccia, visibilmente contrariata, ha concluso: “Voi vi fate forti del fatto che sono giovane e che sono amica di Sempio, ma un giorno dovrete chiedergli scusa, a lui ma anche a me, come donna e come professionista. Sono mesi che cercano di discriminarmi, ma è il lavoro a parlare per me”. 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA