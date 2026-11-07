Gp Brasile, furia Russell e ‘stop’ nelle qualifiche: cos’è successo

(Adnkronos) – Succede di tutto nel finale delle qualifiche del Gp del Brasile di Formula 1 oggi, sabato 7 novembre. George Russell, che dovrà scontare una penalità di 5 posizioni in griglia, si è infuriato con la Mercedes, colpevole di averlo fermato sul più bello, nel momento dell’assalto alla pole position di Lando Norris. Per calmare il britannico subito intervenuto il team principal della scuderia TotoWolff, che ha cercato di rassicurarlo sulla mossa. Pronta la replica di Russell: “Avrei dovuto finire quel giro – ha detto – alle spalle di Albon, voi però mi avete detto di prendere spazio”.

Russell ha parlato così al termine delle qualifiche, non nascondendo il disappunto per la scelta del team: “Bisogna capire cos’è successo, la pioggia stava arrivando e dovevamo completare il giro. Dopo tanto tempo, per la prima volta mi sentivo bene con la macchina”. Il team principal della Mercedes Toto Wolff ha spiegato così la decisione di fermare Russell: “George era in vantaggio su Norris, ma non penso che il vantaggio sarebbe stato sufficiente per la pole position. George ha guidato in modo perfetto per tutta la sessione, meritava la pole”.