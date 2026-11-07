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Incidente al rally di Scandicci, muore pilota di 50 anni

| 7 Novembre 2026 18:27 | 0 commenti

Incidente al rally di Scandicci, muore pilota di 50 anni

AdnKronos
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(Adnkronos) – Un pilota toscano, Andrea Bartarelli, 50 anni, è morto in un incidente di gara durante la seconda prova speciale del Rally Città di Scandicci. L’incidente è avvenuto a Pulica, località di Montespertoli (Firenze) proprio nel comune di origine della vittima. La gara è stata subito interrotta e poi annullata. 

Secondo una prima ricostruzione, l’auto del pilota toscano, con a bordo anche il navigatore Massimo Bazzani, sarebbe finita contro un albero. Il navigatore avrebbe riportato diverse fratture pur rimanendo cosciente. 

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