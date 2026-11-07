Meteo, ancora una giornata di pioggia poi cambia tutto: da domani torna l’alta pressione, le previsioni

(Adnkronos) – Un nuovo fronte perturbato di estrazione atlantica transita rapidamente attraverso l’Italia, determinando precipitazioni diffuse, nevicate sui rilievi e un generale rinforzo della ventilazione. Da domenica 8 è prevista l’espansione di un campo di alta pressione, una dinamica che favorirà il ripristino di condizioni di stabilità atmosferica su buona parte delle regioni.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che il transito di questo impulso instabile determinerà, nel corso della mattinata odierna, precipitazioni di debole o moderata intensità con accumuli stimati tra 10-25 mm/24h. I fenomeni, in rapido esaurimento già entro la mattinata, interesseranno dapprima parte delle Alpi e Prealpi lombarde, per poi coinvolgere le regioni del Nord-Est (Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna). Dalla seconda parte della giornata l’instabilità si estenderà ai settori centrali, segnatamente lungo il versante adriatico tra Marche e Abruzzo con apporti compresi tra 10 e 20 mm/24h.

Entro le ore serali si osserveranno rovesci sparsi di 5-15 mm/24h anche su Puglia, Basilicata e Calabria. La ventilazione si disporrà dai quadranti settentrionali con raffiche fino a 40-50 km/h, determinando un moto ondoso in aumento con mare mosso o molto mosso e onde di 1,5-2 metri al largo. Le temperature massime si manterranno su valori compresi tra 11 e 14°C al Nord, 13 e 18°C al Centro, e punte di 19-21°C al Sud e sulle Isole Maggiori.

Nevicate previste sulle Alpi e in Appennino Dal punto di vista nivometrico, si osserveranno nevicate sulle Dolomiti (tra Alto Adige, Cadore e Friuli Venezia Giulia) a quote comprese tra 1300 e 1400 metri, con accumuli al suolo stimati intorno a 10-15 cm. Sull’Appennino settentrionale le precipitazioni a carattere nevoso si spingeranno intorno ai 1600-1800 metri, mentre si attendono quote superiori sull’Appennino centro-meridionale (con accumuli al suolo contenuti e inferiori a 3-5 cm sui crinali più elevati).

Riguardo alla valutazione delle criticità idrogeologiche e idrauliche connesse agli apporti pluviometrici, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali diramati dalla Protezione Civile.



A partire dalla giornata di domenica 8 novembre, si assisterà a una decisa espansione di un campo di alta pressione. Questa dinamica garantirà ampi spazi di sereno e il ripristino della stabilità atmosferica su gran parte del territorio nazionale. Fanno eccezione isolati e residui fenomeni, con accumuli pluviometrici di 5-10 mm/24h, relegati al Salento, alla Calabria ionica e alla Sicilia sud-orientale. La presenza del promontorio anticiclonico favorirà tuttavia, durante le ore notturne e al primo mattino, la formazione di banchi di nebbia sulle basse pianure del Nord e nelle valli interne del Centro. I valori termici massimi si attesteranno tra 12 e 14°C al Nord, 14 e 18°C al Centro, e tra 18 e 20°C al Sud e sulle Isole Maggiori.

NEL DETTAGLIO



Sabato 7. Al Nord: al mattino piogge deboli o moderate (10-25 mm) su Alpi/Prealpi lombarde e Nord-Est, in esaurimento entro la mattinata; neve sulle Dolomiti a 1300-1400 metri. Valori massimi di 11-14°C. Al Centro: precipitazioni in estensione dal pomeriggio sul versante adriatico; quota neve in Appennino sui 1600-1800 metri. Valori massimi di 13-18°C. Al Sud e sulle Isole: variabilità con rovesci serali (5-15 mm/24h) su Puglia, Basilicata e Calabria. Massime sui 19-21°C.

Domenica 8. Al Nord: condizioni stabili e soleggiate; temperature massime sui 12-14°C. Formazione di banchi di nebbia notturni sulle basse pianure. Al Centro: cieli sereni, valori massimi sui 14-18°C. Banchi di nebbia nelle valli interne al primo mattino. Al Sud e sulle Isole: residui fenomeni di 5-10 mm/24h tra Salento, Calabria ionica e Sicilia sud-orientale; massime sui 18-20°C.

Lunedì 9. Al Nord: condizioni di stabilità atmosferica con cieli sereni; formazione di foschie dense e nebbie in Val Padana durante le ore notturne e mattutine. Valori massimi sui 13-15°C. Al Centro: tempo stabile e ampiamente soleggiato, isolati banchi di nebbia al mattino nelle valli interne. Massime sui 15-19°C. Al Sud e sulle Isole: ampie schiarite e assenza di precipitazioni; valori termici massimi compresi tra 19 e 22°C.

Tendenza: graduale cedimento dell’alta pressione a partire da martedì 10 novembre per l’avvicinamento di una nuova perturbazione che riporterà le prime precipitazioni sulle regioni del Centro-Nord.