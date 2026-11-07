Motogp, Bezzecchi in pole in Qatar, davanti a Marquez e Di Giannantonio

(Adnkronos) –

E’ di Marco Bezzecchi sull’Aprilia la pole position nel Gran Premio del Qatar, ventesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota riminese ha chiuso con il tempo di 1.50.028 piazzandosi di 0″266 davanti al leader della classifica mondiale, lo spagnolo Marc Marquez con la Ducati. Terzo tempo a 0″299 l’italiano Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46.

In seconda fila ci sono Pecco Bagnaia con l’altra Ducati ufficiale, quinto in mezzo alle due Aprilia Trackhouse dello spagnolo Raul Fernandez e del giapponese Ai Ogura, rispettivamente quarto e sesto. Solo 11esimo lo spagnolo Jorge Martin (Aprilia). Alle 17 in programma la Sprint Race. Domenica alla stessa ora la gara nella quale Marc Marquez può diventare campione del mondo.

