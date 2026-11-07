MotoGp, la griglia di partenza del Gp del Qatar

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(Adnkronos) – Definita dopo la pole position la griglia di partenza della Sprint Race e del Gran Premio del Qatar di MotoGp, ventesimo appuntamento della stagione (su 22), disputato sul circuito di Lusail. Alle 17 la Sprint race.
Prima fila 1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’50″028 alla velocità media di 176.0 km/h 2. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’50″294 3. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1’50″327.
Seconda fila 4. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1’50″457 5. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1’50″592 6. Ai Ogura (Jpn) Aprilia in 1’50″596.
Terza fila 7. Johann Zarco (Fra) Honda in 1’50″735 8. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’50″872 9. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati in 1’50″890.
Quarta fila 10. Enea Bastianini (Ita) Ktm in 1’51″001 11. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1’51″064 12. Brad Binder (Rsa) Ktm in 1’51″904.
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