MotoGp, Marco Bezzecchi pole in Qatar

Roma, 7 nov. (askanews) – Marco Bezzecchi conquista la pole position del Gran Premio del Qatar di MotoGP. Il pilota italiano dell’Aprilia ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche sul circuito di Lusail in 1’50″028, precedendo di 266 millesimi lo spagnolo Marc Marquez su Ducati. Terzo posto per Fabio Di Giannantonio, staccato di 299 millesimi. Per Bezzecchi si tratta della 14ª pole in carriera, la quarta della stagione. Il romagnolo ha anche migliorato di 471 millesimi il precedente riferimento della pole, stabilito da Marquez lo scorso anno. “E ho anche fatto un errore nell’ultima curva”, ha commentato sorridendo il pilota Aprilia.

Quinto tempo per Francesco Bagnaia, alle spalle di Raul Fernandez, quarto. In seconda fila anche Ai Ogura, sesto. Pedro Acosta scatterà dall’ottava posizione, mentre Enea Bastianini è decimo.

Qualifiche difficili per Jorge Martin, undicesimo a oltre un secondo da Bezzecchi. Lo spagnolo dell’Aprilia è ancora condizionato dalla frattura al radio del braccio destro e dal dolore che si è fatto più intenso nel corso della giornata.

La Sprint Race è in programma alle 17 ora italiana, con Bezzecchi che scatterà dalla prima casella davanti a Marquez e Di Giannantonio.