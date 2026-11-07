MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint Gp Qatar: orari e dove vederle in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Oggi, sabato 7 novembre, il Motomondiale fa tappa in Qatar, sul circuito di Lusail, dove oggi si svolgeranno le qualifiche e la gara Sprint – in diretta tv e streaming – del terzultimo appuntamento della stagione, che potrebbe già consegnare il titolo piloti a Marc Marquez, anche se Jorge Martin proverà a correre nonostante i fastidi dell’infortunio al polso rimediato in Australia. Il weekend in Qatar è stato in dubbio fino agli ultimi giorni per il conflitto in Medio Oriente e anche la Yamaha ha annunciato che non prenderà parte al Gran Premio, fissato per domani, domenica 8 novembre.

Le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio del Qatar sono in programma oggi, sabato 7 novembre. La definizione della griglia di partenza avverrà alle 12.40 ora italiana, mentre per la gara corta bisognerà aspettare le 17.

Le qualifiche e la gara Sprint del Gp del Qatar saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali SkySport. La gara corta sarà disponibile anche in chiaro su TV8, mentre le qualifiche resteranno un’esclusiva dell’emittente satellitare. Gli appuntamenti saranno disponibili in streaming su SkyGo, su NOW e, quando previsto, sulla piattaforma web di TV8.