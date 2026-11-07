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Polonia, Meloni: condoglianze per vile e inaccettabile atto violenza

| 7 Novembre 2026 19:41 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 7 nov. (askanews) – “Esprimo profondo dolore e le mie più sentite condoglianze alla Polonia per il vile e inaccettabile atto di violenza che ha colpito la città di Cracovia. Il mio pensiero, e quello del Governo italiano, va alle famiglie delle vittime innocenti, ai feriti, ai quali auguro una pronta e totale guarigione, e all’intero popolo polacco. Difenderemo sempre la nostra sicurezza e la nostra libertà contro ogni forma di terrore e violenza”. E’ quanto afferma in una nota la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in merito alla sparatoria a Cracovia.

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