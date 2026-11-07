Roma, Gualtieri: avanti per continuare a cambiare la città, con tutti

Roma, 7 nov. (askanews) – “Ho deciso di candidarmi per continuare a cambiare la città” ha detto il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, nel corso del suo intervento a Roma all’Auditorium della Conciliazione, in occasione dell’incontro con elettori e sostenitori della lista “Per Roma con Gualtieri”.La nostra attenzione “si sposterà sempre di più sulle persone, su tutte e su tutti, su tutte le romane e su tutti i romani, e quando si dice tutte e tutti, bisogna sempre partire da chi è più fragile, da chi è più in difficoltà e di chi ha di meno” ha detto il sindaco.”Avanti tutti significa però un’altra cosa, una cosa molto importante, perché una trasformazione ambiziosa e profonda come quella che noi abbiamo intrapreso e che dovremo proseguire e rafforzare non potrà mai essere svolta da sola da un sindaco. È necessario che il sindaco ce la metta tutta, io ce la metterò tutta, lavorerò tantissimo, ci metterò tutto il mio impegno, tutta la mia passione come ce l’ho messa in questi cinque anni, ma da soli non si cambia in profondità. E quindi il senso di tutti, di questo ‘Avanti tutti’ significa anche coinvolgere ancora di più la città nel processo di trasformazione, di cambiamento e di miglioramento della qualità della vita della nostra città, promuovere la partecipazione dei cittadini, ascoltare i cittadini, rendere i protagonisti anche della scrittura del programma e poi della realizzazione delle nostre politiche; dovrà essere il nostro assilo, portare la città dentro la campagna elettorale e soprattutto dentro il governo e l’amministrazione di Roma sarà la scelta di fondo che noi abbiamo iniziato a fare e che faremo con ancora più determinazione nella campagna elettorale e nei prossimi cinque anni.