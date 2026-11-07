Sparatoria Cracovia, killer affascinato da ideologie estrema destra

Roma, 7 nov. (askanews) – L’uomo armato che ha ucciso sei persone in una sparatoria nel centro storico di Cracovia, la seconda città più grande della Polonia, era “affascinato dalle ideologie di estrema destra”. Lo ha dichiarato il ministro degli Interni polacco, Marcin Kierwinski.

“Tutto lascia pensare che l’autore della sparatoria avesse idee molto, molto radicali. Nell’auto che stava guidando sono state trovate diverse armi”, ha affermato Kierwinski, aggiungendo che “tutto lascia pensare che fosse affascinato dalle ideologie di estrema destra”.