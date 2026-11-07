Verissimo oggi 7 novembre, ospiti e anticipazioni della puntata

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(Adnkronos) – Nuova puntata di Verissimo oggi, sabato 7 ottobre, tra cinema, tv e cronaca nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5 dalle 16.30. Stefano Accorsi sarà in studio per un’intervista tra vita privata e lavoro, a pochi giorni dell’uscita al cinema di Il rumore delle cose nuove. Silvia Toffanin accoglierà quindi Paolo Del Debbio, conduttore su Retequattro con Dritto e Rovescio e 4 di sera e dal 10 novembre in libreria con un nuovo libro dal titolo ‘Dio.
Quindi, emozioni e sorprese per Mercedesz Henger, in studio con il compagno Alessio e la loro piccola Aurora. Direttamente da Grande Fratello Vip spazio a Jonathan Kashanian, ultimo eliminato dal reality show di Canale 5:
Sarà ospite anche Su Burcu Yazgı Coşkun, l’attrice turca protagonista della serie di Canale 5 Racconto di una notte.
Infine, la richiesta di giustizia di Elisabetta Guidi, sorella di Eleonora, la 34enne uccisa nel 2025, con 24 coltellate, dal compagno, davanti al loro bambino.
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