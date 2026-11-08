Ballando, Noemi Bocchi confessa: “Totti è geloso, non me lo dice chiaramente ma…”

(Adnkronos) –

Francesco Totti geloso di Noemi Bocchi. A raccontarlo è stata la stessa compagna dell’ex capitano della Roma durante la puntata di Ballando con le stelle, svelando alcuni retroscena sulle reazioni di Totti dopo le performance della compagna con Giovanni Pernice. Totti, come mostrato nella clip di presentazione, è andato a trovarla negli studi di Saxa Rubra durante le prove: “È molto orgoglioso di me, secondo me mi guarda e non mi riconosce”, racconta Bocchi. Poi, con ironia svela: “Un po’, secondo me, gli dà fastidio. Penso sia geloso. Non credo sia un piacere vedere la propria donna tutta…”, ha raccontato Noemi, toccandosi il corpo, lasciando intendere che alcune coreografie potrebbero richiamare la gelosia dell’ex calciatore.

In studio, incalzata da Alberto Matano, la concorrente ha ammesso che, a suo modo, sarebbe gelosa del compagno: “Se dovesse venire lui a Ballando non la prenderei bene”. E tornado sulla gelosia di Totti, Bocchi racconta: “Lui manifesta tutto con il silenzio: se mette gli occhi ‘a cinese’ significa che qualcosa lo infastidisce. Questo strusciamento non gli piace molto, però non me lo dice direttamente, me lo fa arrivare”.