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Ballando, Noemi Bocchi vince la puntata e Jimmy Ghione salvato dalla wild card: la classifica

| 8 Novembre 2026 04:03 | 0 commenti

Ballando, Noemi Bocchi vince la puntata e Jimmy Ghione salvato dalla wild card: la classifica

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Noemi Bocchi e Giovanni Pernice vincono la sesta puntata di Ballando con le Stelle in onda stasera, sabato 8 novembre, su Rai1. La coppia ha conquistato 20 punti che verranno sommati ai voti della giuria della prossima puntata. Al secondo posto della classifica generale Manuela Moreno e Carlo Aloia. Terza piazza per Riccardo Rossi e Elisa Terrasi. 

I voti della giuria, nella serata caratterizzata dallo stop di Ornella Muti per infortunio (cosa è successo), si sono sommati a quelli del tesoretto. Francesca Fialdini ha assegnato la sua parte a Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina. Simona Ventura ha premiato Manuela Moreno e Carlo Aloia. Rossella Erra, invece, ha deciso di donare il bottino a Riccardo Rossi e Elisa Terrasi.  

Dopo la classifica generale, sono finite al ballottaggio la coppia formata da Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina e quella di Andy Diaz e Gioia Giovanatti. Jimmy Ghione ha ottenuto il 25% dei voti, Andy Diaz invece il 75%. Per Jimmy Ghione, tuttavia, è stata usata una wild card: il concorrente è stato dunque salvato e la prossima settimana tornerà in pista con un malus di 20 punti. 

La classifica (prima dei voti social) 

1. Noemi Bocchi e Giovanni Pernice – 65 punti 

2. Manuela Moreno e Carlo Aloia – 60 punti 

3. Riccardo Rossi e Elisa Terrasi – 57 punti 

4. Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina – 54 punti  

5. Monica Guerritore e Luca Urso – 48 punti 

6. Anna Safroncik e Edoardo Lini – 47 punti 

7. Alessandro Matri e Giada Lini – 46 punti 

8. Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti – 44 punti 

9. Alberto Ravagnani e Erika Martinelli – 38 punti 

10. Andy Diaz e Gioia Giovanatti – 36 punti 

11. Ornella Muti e Pasquale La Rocca – 30 punti. 

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