Basket, Banchi all’Olimpia Milano, rimarrà ct Italia

Roma, 8 nov. (askanews) – Luca Banchi è il nuovo allenatore dell’Armani Pallacanestro Milano. L’annuncio è arrivato ufficialmente dall’Olimpia, che ha affidato al tecnico toscano la guida della squadra, mantenendo il doppio incarico con quello di commissario tecnico della Nazionale italiana maschile.

“Sono onorato di poter tornare ad allenare l’Olimpia Milano”, ha dichiarato Banchi al sito ufficiale del club, ringraziando la proprietà per la fiducia e il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, per avergli concesso la possibilità di proseguire anche alla guida degli azzurri.

Il nuovo tecnico ha rivolto inoltre un pensiero al predecessore Peppe Poeta, sottolineando quanto sia riuscito a lasciare un segno nella storia del club in poco tempo. Banchi ha quindi espresso entusiasmo e determinazione per l’inizio di questo nuovo capitolo della sua carriera, consapevole delle responsabilità legate all’incarico.

Banchi guiderà l’Olimpia già da domani e farà il suo debutto giovedì contro lo Zalgiris Kaunas. Non sarà invece in panchina per l’impegno di Eurolega del 24 contro l’Asvel, a causa degli impegni con la Nazionale.

Gli azzurri saranno infatti attesi da due appuntamenti nelle qualificazioni ai Mondiali: il 26 novembre affronteranno la Turchia a Roma, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre il 29 novembre saranno impegnati a Belgrado contro la Serbia.