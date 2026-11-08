Calcio, Genoa-Milan 1-2, decidono Cisse e Pulisic

Roma, 8 nov. (askanews) – Il Milan passa a Marassi, batte il Genoa 2-1 e conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo il successo nel derby. Una vittoria importante per la squadra di Ruben Amorim, che reagisce alla pesante sconfitta in Europa League e sale a quota 24 punti in classifica. Per il Genoa di Daniele De Rossi, invece, si interrompe una striscia di tre successi consecutivi. I rossoneri costruiscono il successo nel primo tempo, grazie alle reti di Cisse e Pulisic, ma nel finale rischiano di compromettere quanto fatto, dopo il gol di Ellertsson all’88’.

La partita si accende subito. Dopo appena due minuti il Genoa va vicino al vantaggio con Osmajic, che viene lanciato in profondità, entra in area e conclude con il mancino in diagonale, mandando il pallone di poco a lato. Il Milan risponde al 7′ con Ramos, che approfitta di una respinta imprecisa della difesa rossoblù ma calcia senza trovare lo specchio della porta. La squadra di Amorim prende progressivamente campo e alza il ritmo, trovando il vantaggio al 13′. L’azione nasce sulla destra, dove Rabiot viene servito e mette un pallone basso e arretrato al centro dell’area: Cisse, ben posizionato all’altezza del dischetto, controlla e batte Bijlow con un preciso destro rasoterra.

Il Genoa accusa il colpo e al 19′ arriva anche il raddoppio rossonero. Decisivo un errore in fase di costruzione della squadra di De Rossi: il pallone finisce sui piedi di Ramos, che controlla, supera un avversario e invece di cercare la conclusione serve Pulisic. L’americano non sbaglia e con il destro firma il 2-0. Per l’attaccante rossonero è un’altra conferma del buon momento realizzativo in campionato.

I padroni di casa provano a reagire e al 29′ trovano anche la rete con Osmajic, bravo a mettere in porta di testa dopo una sponda di Vitinha. L’arbitro Massa, però, annulla per una posizione di fuorigioco dell’attaccante, rilevata per pochi centimetri. Il Genoa continua a spingere e al 40′ è Wiafe a impegnare Maignan con una conclusione dalla distanza. Il portiere rossonero è attento anche poco dopo, quando blocca un colpo di testa di Ostigard su cross di Messias. Si va al riposo sullo 0-2.