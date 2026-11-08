Calcio, Monza-Atalanta 0-1, decide Nikola Krstovic

Roma, 8 nov. (askanews) – Torna a vincere l’Atalanta e lo fa grazie al solito Nikola Krstovic. I nerazzurri espugnano il campo del Monza per 1-0 nella gara dell’undicesima giornata di Serie A, interrompendo una serie negativa di sei partite senza successi tra campionato e Conference League. Tre punti preziosi per la squadra di Maurizio Sarri, che ritrova il sorriso dopo settimane difficili. Per il Monza di Ivan Juric arriva invece la quarta sconfitta consecutiva.

La partita si mette subito su ritmi vivaci, con i padroni di casa più intraprendenti nella prima frazione. Il Monza cerca soprattutto la corsia sinistra, sfruttando l’intesa tra Mangas e Lucchesi, e costruisce diverse occasioni con Robinson e Varela. L’Atalanta fatica a trovare spazi e si affida soprattutto alle parate di Carnesecchi, decisivo al 24′ quando respinge prima il tentativo di Varela e poi la conclusione dalla distanza di Kouadio. I bergamaschi si fanno vedere soltanto al 38′, quando De Ketelaere entra in area dalla sinistra ma conclude sull’esterno della rete.