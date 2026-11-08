Calcio, Serie A: Inter a -1 dalla Lazio

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Roma, 8 nov. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Inter-Como 2-0
Undicesima giornata: Venezia-Udinese 2-1; Cagliari-Frosinone 1-0, Torino-Lecce 1-1, Parma-Bologna 1-2, Roma-Sassuolo 3-0: Napoli-Lazio 1-1, Genoa-Milan 1-2, Monza-Atalanta 0-1, Inter-Como 2-0, Fiorentina-Juventus (ore 20:45).
Classifica: Lazio 29, Inter 28, Roma 27, Milan 24, Como 23, Frosinone 20, Juventus, Bologna 17, Cagliari 16, Napoli 15, Torino, Atalanta 14, Genoa 13, Lecce 10, Parma, Fiorentina, Sassuolo 8, Monza 7, Venezia 6, Udinese 5.
Dodicesima giornata: Como-Cagliari (21/11, ore 15:00), Lazio-Lecce (21/11, ore 15:00), Parma-Roma (21/11, ore 18:00), Napoli-Torino (21/11, ore 20:45), Juventus-Venezia (22/11, ore 12:30), Bologna-Udinese (22/11, ore 15:00), Sassuolo-Genoa (22/11, ore 15:00), Milan-Frosinone (22/11, ore 18:00), Atalanta-Inter (22/11, ore 20:45), Monza-Fiorentina (23/11, ore 20:45).
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