Calcio, Serie A: Lazio frena al Maradona

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Roma, 8 nov. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di
serie A dopo Napoli-Lazio 1-1
Undicesima giornata: Venezia-Udinese 2-1; Cagliari-Frosinone 1-0,
Torino-Lecce 1-1, Parma-Bologna 1-2, Roma-Sassuolo 3-0:
Napoli-Lazio 1-1, Genoa-Milan (ore 15:00), Monza-Atalanta (ore
15:00), Inter-Como (ore 18:00), Fiorentina-Juventus (ore 20:45).
Classifica: Lazio 29, Roma 27, Inter 25, Como 23, Milan 21,
Frosinone 20, Juventus, Bologna 17, Cagliari 16, Napoli 15,
Torino 14, Genoa 13, Atalanta 11, Lecce 10, Parma, Fiorentina,
Sassuolo 8, Monza 7, Venezia 6, Udinese 5.
Dodicesima giornata: Como-Cagliari (21/11, ore 15:00),
Lazio-Lecce (21/11, ore 15:00), Parma-Roma (21/11, ore 18:00),
Napoli-Torino (21/11, ore 20:45), Juventus-Venezia (22/11, ore
12:30), Bologna-Udinese (22/11, ore 15:00), Sassuolo-Genoa
(22/11, ore 15:00), Milan-Frosinone (22/11, ore 18:00),
Atalanta-Inter (22/11, ore 20:45), Monza-Fiorentina (23/11, ore
20:45).
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