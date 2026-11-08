‘Che Tempo Che Fa’, gli ospiti di stasera: cardinale Matteo Zuppi, Valentino Rossi e Gianna Nannini

(Adnkronos) – Il cardinale Matteo Zuppi, Valentino Rossi e Gianna Nannini saranno tra gli ospiti principali della quinta puntata di ‘Che Tempo Che Fa’. Il talk show, ideato e condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, andrà in onda stasera, domenica 8 novembre 2026, a partire dalle 19.30 in diretta sul Nove e in streaming su discovery+.

Sua Eminenza Cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Epistolare Italiana, autore del nuovo libro ‘L’infinito nel più piccolo. Ti racconto il Natale’.

La leggenda vivente del motociclismo Valentino Rossi, in occasione dell’uscita della sua autobiografia ‘La mia storia’, scritta in collaborazione con Giorgio Terruzzi. Unico pilota della storia del Motomondiale ad aver vinto il titolo in 4 classi diverse, vincendo 6 Mondiali Moto GP, 1 Mondiale classe 500, 1 Mondiale classe 250, 1 Mondiale classe 125, Valentino Rossi nella sua straordinaria carriera ha raggiunto innumerevoli record, tra cui la vittoria di 89 Gran Premi nella classe regina (500-MotoGp), il record di podi nella classe regina (199) e in tutte le classi (235) ed è in assoluto il vincitore più longevo tra tutte le classi.

Gianna Nannini, che festeggia 50 anni di successi con ‘Gianna Gold’, un progetto che prevede due anni di nuova musica e nuovi live per celebrare i momenti più significativi del suo percorso artistico. L’iniziativa comprende il nuovo album ‘Gianna Gold’, l’omonimo libro fotografico e il ‘GiannaGold – Celebration Tour – Live 2027’, una tournée nei palasport italiani ed europei al via da marzo 2027.

Vanessa Scalera, protagonista al cinema dal 19 novembre con il film ‘Il fuoco che ti porti dentro’ di Edoardo De Angelis, adattamento cinematografico del romanzo di Antonio Franchini vincitore del Premio Campiello, e presentato in anteprima all’83esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia dove l’attrice si è aggiudicata il Premio Pasinetti per la migliore interpretazione femminile.

E ancora: Corrado Formigli, dal 10 novembre nelle librerie con il suo nuovo saggio ‘Silenzio stampa’; Franco Locatelli, responsabile del Dipartimento di Oncoematologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in occasione dei Giorni della Ricerca Airc; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Mara Maionchi; Orietta Berti; la condirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini; Cecilia Sala.