Curry trascina Golden State, vittorie per San Antonio e Oklahoma: il resoconto Nba

ROMA (ITALPRESS) – Sette partite nella notte Nba, con i Denver Nuggets protagonisti del successo in trasferta contro gli Indiana Pacers. A Città del Messico finisce 114-102 per la formazione del Colorado, che conquista una vittoria importante trascinata dal solito Nikola Jokic. Il centro serbo chiude con una doppia doppia sfiorata, mettendo a referto 19 punti, 13 rimbalzi e 8 assist. Tra i protagonisti anche Pascal Siakam, miglior realizzatore dei Pacers con 23 punti, insufficienti però per evitare la sconfitta.

Spettacolo al Chase Center, dove i Golden State Warriors superano Orlando 126-119 dopo un tempo supplementare. Decisivo Stephen Curry, autore di una prestazione da 41 punti, 6 rimbalzi e 6 assist. Ottimo anche il contributo del rookie Yaxel Lendeborg, che chiude con 23 punti e 8 rimbalzi. Per i Magic non bastano i 30 punti e gli 11 assist di Franz Wagner. Per Golden State arriva così la settima vittoria consecutiva.

Successo esterno per gli Atlanta Hawks, che piegano Brooklyn 124-121 al termine di una sfida combattuta fino alla sirena. Protagonista Jalen Johnson, autore di 30 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. Colpo dei New York Knicks, che espugnano Cleveland imponendosi 109-97. Karl-Anthony Towns guida gli ospiti con una doppia doppia da 29 punti e 13 rimbalzi. Ai Cavaliers non sono sufficienti i 37 punti di Donovan Mitchell per evitare il ko casalingo.

Tutto facile per gli Oklahoma City Thunder, che travolgono i Washington Wizards 114-75 e confermano il loro ottimo momento di forma. Bene Shai Gilgeous-Alexander con 30 punti e 9 assist.

Vittoria di misura per i Phoenix Suns, che davanti al proprio pubblico superano gli Houston Rockets 102-99.

Dominano i San Antonio Spurs, che passano sul parquet dei Portland Trail Blazers con il punteggio di 125-103. Grande protagonista Victor Wembanyama, che mette a referto 29 punti, 7 rimbalzi e 3 assist in appena 24 minuti di gioco. Per San Antonio arrivano anche 15 punti da Devin Vassell e 14 a testa da Stephon Castle e Julian Champagnie. Ai Blazers non bastano i 15 punti di Deni Avdija e la doppia doppia di Yang Hansen, autore di 12 punti e 10 rimbalzi.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Cleveland Cavaliers – New York Knicks 97-109

Indiana Pacers – Denver Nuggets 102-114

Atlanta Hawks – Brooklyn Nets 124-121

Oklahoma City Thunder – Washington Wizards 114-75

Golden State Warriors – Orlando Magic 126-119 dts

Phoenix Suns – Houston Rockets 102-99

Portland Trail Blazers – San Antonio Spurs 103-125

-Foto IPA Agency-

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